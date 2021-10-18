【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數201.91點，跌0.18點；總計295家漲、346家跌、107家持平；委買6912756張、委賣4859169張；總成交值494.93億元。

(時報資訊)

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