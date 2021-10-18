【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16740.10點，跌41.09點；總計416家漲、466家跌、102家持平；委買28941165張、委賣21781763張；總成交值1940.64億元。

(時報資訊)

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