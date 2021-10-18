【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士藥廠羅氏(Roche)的控股股東家族領頭人在周日告知媒體NZZ表示，在下一代繼承人加入該投資家族之後，非常有信心能維持該藥廠的穩定性。

羅氏藥廠創辦人的曾孫Andre Hoffmann表示，新一代的年輕人享有與家族相同的價值。做為家族擁有者的角色是，讓羅氏在長期專注於永續的價值。Andre Hoffmann已63歲，為家族發言人，控制著該藥廠45%股份。

創辦人Fritz Hoffmann-La Roche後代之間的集合協議自1948年來一直生效存在，並在2009年被無限期延長。第五代在2019年獲同意加入該家族投資群。

Hoffmann目前為羅氏副董事長，他認為由家族擁有一個大型公司的模式並非能一直成功；如果行得通，那將是公司的強項，如果行不通，那對公司將是一場災難。

(時報資訊)