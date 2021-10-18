【時報記者王逸芯台北報導】電信業噩夢再起？傳出國家通訊傳播委員會(NCC)邀請中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星五大電信業者總座「喝咖啡」，欲協調降低5G資費，藉此減緩民眾疫後的消費負擔，這對因為5G讓ARPU(每使用者平均收入)初有起色的電信業來說，無疑是一大噩夢，最怕的就是再走回4G那不堪回首的老路，綜觀電信三雄的第三季財報，才出現不錯起色，如今傳NCC祭出關愛眼神，這恐讓電信業承受不起。
電信三雄第三季受惠5G服務帶來新增客戶，中華電、台灣大及遠傳分別年增4.1%、0.8%及持平。而在三家電信公司用戶升級5G手機帶來高資費客戶增加，以及4G資費未再殺價競爭，三家電信手機ARPU均已回升，第三季遠傳及台灣大分別年增2.9%及0.2%。而在行動用戶數成長及ARPU提升帶動下，第三季中華電、台灣大及遠傳行動服務營收均年增3.7%、1.5%及3%。且在5G業務帶動下，以EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)來看，中華電、台灣大及遠傳也分別年增4.8%、8.9%及4.7%。
「殺手級應用」、「元宇宙」等被視為5G用戶數的爆發關鍵鑰匙，但目前仍未看到令市場驚豔、消費者非5G不辦的誘因，故自去年5G開台以來，不難發現，電信業者在內容加值、數位匯流以及雲端遊戲上加足馬力，向用戶頻送秋波，盼可以加快5G滲透率，但所有的投資均需要時間發酵、任何的規模經濟都需靜待有效的基數，故台灣5G的爆發期，一般預估將落在未來2~3年，電信業短期應仍處於耕耘階段，在此時卻因疫後經濟環境，NCC邀五大電信業者總座「喝咖啡」，欲協調降低5G資費，以減緩民眾負擔，龐大的投資、監管機構的關懷、消費者的期盼，這其中的進退拿捏，電信業恐只能燒腦。
自5G開台至今，「資費」戰似乎是電信業者間最不想走的那一步，回想4G開台不到3個月，台灣就陷入低價資大戰，加上之後的「499之亂」，更是等於判了4G資費只能低價的無期徒刑，5G成了電信業唯一的希望，儘管頻譜、建設等揮霍銀彈，但是只要不走回低價競爭老路，電信業至少認為前方有曙光、有努力的動能，故本次NCC的咖啡宴，預計業者為了守住5G資費，應該會傾向加碼補貼、購機優惠等方向，另外，搭配民生議題5倍券，5家電信業者也均有祭出優惠。
分析師表示，未來兩年5G用戶數僅能穩定成長，雖五大電信公司樂觀看待iPhone 13將持續帶動年底新一波5G用戶數申裝潮。相較於4G時代手機帶動行動上網風潮，為推動3G升級4G的殺手級應用，然而，目前仍未看到5G有殺手級應用，而5G殺手級應用看好AR/VR、元宇宙的生態圈成熟仍要2-3年，因此，2年內仍不易看到5G爆發成長點，5G滲透率要達到5成以上至少仍需要2年以上的時間，也因5G頻譜標金及建設成本高，電信業者也難在近2年內大幅調降5G資費。
中華電、台灣大、遠傳自結第三季合併營收分別年減2.5%、年增19.7%及年增11.1%。中華電營收年減主因ICT專案營收減少，但手機銷售仍年增11.2%及行動服務年增3.7%，台灣大營收大幅成長主因為仍為電子商務營收年增34.2%，且因iPhone13開賣帶動手機銷售年增25.8%。遠傳營收年增主因為iPhone13開賣帶動手機銷售及新經濟業務營收大增，合計成長27.3%。在獲利方面，因2H20開始攤提5G執照費用，在同基期下三家電信公司獲利均成長。其中中華電及遠傳因業外收入優於預期，使中華電及遠傳獲利優於自身和法人圈的預估。
(時報資訊)
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