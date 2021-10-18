東北季風報到，王品集團四大鍋物品牌推新品搶市，其中「聚」北海道鍋物新推「札幌起司牛奶鍋」誘客。（圖／王品集團）
天涼就該吃火鍋，中央氣象局預報，未來一周隨東北風越來越涼，周四、周五另一波東北風來訪，東北部、北部將感受涼秋，降雨機率也會增加，王品集團旗下「尬鍋」台北西門店以雙肉主餐攻堅，「聚 北海道鍋物」、「青花驕」與「和牛涮」則推出新菜搶市。同時，為搶宅食商機，「王品瘋美食購物網」亦推出青花驕熱銷商品「週末麻辣夜-火鍋澎湃組」，滿2,000元就免運費。東北季風伊始，王品集團即「火」力全開搶攻秋涼嗑鍋商機。
此外，即日起至11月30日，在王品集團消費滿1,000元，可獲「王品振興金500元兌換券」2張，滿2,000元4張，12月1日至1月28日消費滿1,500元，使用先前獲得「王品振興金500元兌換券」1張，可選擇當場領回現金500元或現折抵消費金額，消費滿3,000元加上2張「王品振興金500元兌換券」可領回現金1,000元，依此類推無上限。
王品新開幕的「尬鍋」台北西門店，主打濃郁醇厚台式湯頭，將剝皮辣椒、蒜頭蛤蜊和辣子爆雞等經典台菜入湯底，濃郁湯汁飽含膠質，單喝就是雞湯鮮好味。「一鍋雙饗」雙肉主餐，一次享有帶骨雞腿和整盤現刨肉片暢快涮煮，隨消費者喜好搭配，秋意也能大汗淋漓。
王品「聚北海道鍋物」高人氣的「札幌起司牛奶鍋」再升級，全新聚寶熊招財造型，為消費者客帶來好運，香濃奶香、富含膠質的豚骨昆布湯底，加上桌邊現刨起司服務，讓整鍋湯香醇濃郁、更添美味。深受饕客喜愛的雙人海陸聚，瀑布改版澎派升級，用整尾鮮魷、絕品大草蝦、鮮蝦等多款季節時令海鮮、加上330克肉類主餐，以高CP值搶市。
麻辣鍋天后「青花驕」的「仙氣頂級海宴」，準備了五種海鮮包含兩款鮮美鮮蝦、新鮮蛤蜊、干貝、鮭魚，椒香麻辣的湯底加上厚實果香的青花椒提味，讓海鮮的美味和鮮度更加提升，讓人意猶未盡。「青花椒麻肩小排」是主廚特製滷汁精製，放入麻辣鍋中燉煮，每一口都充滿鮮麻椒香的暢快感，青花驕麻辣鍋絕對是秋天袪寒的最佳選擇。
和牛火鍋吃到飽領導品牌「和牛涮」，新推出「和牛餃丸三兄弟」，內餡選用油花絕美的極上和牛鮮肉，搭配特選魚漿、濃郁雞蛋皮、Q彈水晶餃皮，將和牛獨特醇濃的香味，濃縮在每顆丸餃內，一口咬下，特調辛香料與油脂甘甜在口中瞬間噴發，大口吃到飽的和牛火鍋，再冷的東北季風也挺住。
(時報資訊)
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