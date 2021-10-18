美國首檔比特幣期貨ETF「ProShares比特幣ETF」最快將於本周掛牌，寫下加密貨幣「新里程碑」，也帶動沉寂數月的比特幣15日突破6萬美元大關，18日更已上漲1.45％，突破6.2萬美元，歷史天價6.4萬美元近在咫尺。激勵台股板卡族群華擎（3515）、撼訊（6150）亮燈攻漲停，青雲（5386）、麗臺（2465）也勁揚逾8％，全球再掀「挖礦狂潮」。
觀察台股「挖礦概念股」，華擎股價18日量價齊揚、亮燈漲停，投信於15日睽違五日首度買超便大舉敲進200張，三大法人連三日買超971張。
至於股性活潑、與比特幣連動性高的撼訊，股價近期連五漲、已站穩所有均線之上，18日跳空突破8月9日黑K低點157.5元，壓力突破轉支撐，外資也撐腰連四日敲進2,650張，成超強後盾。
比特幣價格已逼近歷史天價6.4萬美元，近期是否有望突破將成關鍵，「挖礦概念股」後續走勢須關注比特幣價格發展。
此外，法人也點出，持續飆升的電價，也將造成「挖礦」成本增加。板卡廠9月營收表現「紅不讓」，包括技嘉、撼訊、青雲、麗臺、微星9月營收全面年月雙增，在虛擬貨幣價格大幅回升下，顯卡市場需求可望回溫。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：