【時報記者郭鴻慧台北報導】全台土地交易火熱，2021第三季土地交易創記錄，來到最高金額929.7億元，次高為2020年第一季的926億元，統計至今年第三季，台中土地交易仍穩坐六都之首。2021年第四季10月的一開始，台中大型土地交易金額已達百億，市場表現十分熱絡。CBRE世邦魏理仕受託辦理公開標售水湳文商段土地，標售底價為113.5億，將在110年12月28日開標，屆時得標結果將為台中土地市場再添一筆。
此次標售基地為水湳經貿園區2,987坪大面積土地，位於20米經貿五路，建築高度限制為本區最高可達160米，已取得容積率近800%建照，基地面寬160米緊鄰67公頃中央公園。世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，中央公園第一排文商段土地是整個水湳最有價值的區位，獨特的地理位置，是極為稀有的大面積土地。
朱幸兒進一步表示，各大建商紛紛搶攻台中市場，除國泰建設、大陸建設、遠雄、興富發等大型北部建商外，北部上市建商皇翔建設亦揮軍台中，於本月6日豪擲77.5888億元買下台中2,895坪土地，成功「插旗」台中，預計未來開發頂級辦公大樓。另外，上市公司總太地產集團，已在水湳中央公園第一排擁有兩塊土地，由於看好水湳經貿園區發展，於今年9月13日，再度加碼以27.5億元買下水湳中央公園附近1,936坪土地。
據經濟部統計資料顯示，2021年Q1台中市在公司登記家數成長數、商業新登記工廠家數及投資台灣三大方案家數等各項指標中，台中市穩據六都第一，另外2021年台中市人口遷入數亦為六都第一，在各項指標中，台中市具有優越的經濟實力與成長動能，因此，除了台中本地建商外，北部大型建商亦紛紛看好台中未來發展，不斷搶佔台中市場。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：