大陸公布的第3季國內生產毛額(GDP)僅4.9％，專家指出，來自於外部和內部的供應衝擊，以及內部需求的低迷，共同拖累第3季經濟增速，預期第4季經濟繼續下行的可能性較大。
第一財經報導分析指出，第3季度以來，大陸受汛情、疫情等因素干擾，加上能耗雙控加碼和限電、限產措施，大宗商品價格繼續衝高，經濟下行壓力有所上升，企業經營壓力加大，經濟內生動能趨弱。
粵開證券研究院副院長、首席宏觀分析師羅志恒分析指出，疫情爆發以來，中國經濟增長的兩大主要動能，即房地產投資和出口有所下行，限電限產等導致供需雙收縮，滯脹風險上升。同時，經濟內生增長動能消費和製造業投資卻未能接續上，增速仍顯著低於正常水準。
中原銀行首席經濟學家王軍表示，來自於外部和內部的供應衝擊，以及內部需求的低迷，共同拖累第3季經濟增速。第4季度經濟繼續下行的可能性較大，供給端的主要矛盾是供給約束和成本上升，需求端的主要矛盾是槓桿高企和消費疲弱，兩方面都會限制未來經濟增長。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：