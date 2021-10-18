【時報記者張漢綺台北報導】未沾上美股連飆喜氣，台股開高走低、16800點未站穩！

上周美股上演止跌大反彈，且台積電(2330)法說會訊息偏正面，台積電股價強攻站上600元關卡，帶動上周五台股指數強勢大漲近400點，暫時化解破底危機，不過，台股未能延續上周五台股大漲的氣勢，也沒沾到美股連兩天飆高的喜氣，今天台股雖然以高盤開出，盤中一度攻到16862點，但台積電熄火，盤中股價開高後走低在600元左右震盪，連帶高價半導體個股如：信驊(5274)、股王矽力-KY(6415)等有氣無力，高價股中僅力旺(3529)表現較佳，上周站上千元關卡的AES-KY(6781)也守穩1000元以上；近期弱勢的航運類股持續重摔，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)等股價持續探底，權值股乏善可陳，資金轉戰中小型股，宏達電(2498)、惠光(6508)、華擎(3515)、撼訊(6150)等盤中亮燈漲停，台股在群龍無首下，盤中由紅翻黑，並一度失守16750點，截至11點40分為止，加權股價指數約16769.46點，下跌11.73點，成交量約1792億元；OTC指數為202.35點，上漲0.26點，成交量465.22億元。

今天盤中上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.82%，其次是紡織類股及化工類股，分別上漲1.72%及1.64%，表現較差者為航運類股、玻璃類股及其他電子類股，其中航運類股下跌6.37%，玻璃類股下跌2.98%，其他電子類股下跌1%；上櫃部分，表現最佳紡織類股，上漲2.22%，表現最差為航運類股、下跌3.26%。

就技術面來看，上周雙十假期後台股指數先下後上，原本走弱的台股因台積電法說釋出正面訊息且美股強力反彈，終場加權股價指數以16781.19點作收，累計一周上漲140.76點，漲幅約0.85%，周K收小紅棒，連兩周收漲，日均量為2695.25億元，暫時化解破底危機，OTC收盤指數為202.09點，累計一周下跌1.03點，跌幅為0.51%，周K收黑，日均量664.72億元。今天台股未跟上美股大漲腳步，在航運持續破底及台積電未能續攻下，指數開高走低，盤中指數一度失守16750點；上周五台股扭轉破低慣性並站上短期均線，KD黃金交叉，技術面似有短底成型的味道，不過，目前產業變數及雜音甚多，且整體技術面仍是偏空，加上成交量未明顯放大，指數面臨上檔月、季線反壓，預期指數呈現上有壓、下有撐的震盪整理格局。

分析師表示，上周美股止跌大反彈，且台積電法說釋放正面訊息，激勵台股止跌回穩，由於本周美國重要科技股財報接序登場，台股也進入財報季，近期產業鏈變數不少，企業獲利恐開啟下修循環，致使買盤退場觀望，成交量能不足，操作難度增加。

雖然上周台股周線連二紅，暫時化解破底疑慮，但未改變整體技術面的空頭型態，考量美股企業財報獲利增速放緩，加上油價維持高檔，通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場，投資人宜選股重於選市，建議採取低接布局、短打策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

開發金(2883)自結9月稅後盈餘73.29億元，月增104%，年增680%，累計前9月稅後盈餘306.93億元，年增249%，主要受惠旗下中華開發資本處分大樓獲利入帳，加上中壽部分現金股利入帳，使得前9月獲利表現優於預期；公司計畫2021年12月27日將中壽納為100%持股子公司，ROE進一步提升，且今年獲利創新高，明年現金股利配發可期；台塑(1301)中國電石法PVC產能占PVC產能達8成，此外，觀察中國發改委提出之上半年能耗雙控晴雨表，以PVC產能集中最高的西北地區多數位於一級警戒城市，在下半年PVC需求逐漸進入旺季之際，法人認為對PVC報價將可望有一波上漲；兩家公司均可逢低佈局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意