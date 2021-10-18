美國宣布將於11月8日實施新的入境疫苗接種規定，惟正式的新規定細節尚未頒布。高端（6547）表示，請民眾再耐心等待，公司將持續關注此議題，並與相關單位溝通以協助提供正確資訊。
針對美國入境新規定，國內媒體各自解讀，主要的爭議焦點是：應接種完兩劑疫苗的要求，是針對目前禁止入境的33個國家？將擴及全世界所有的國家？由於台灣目前入境美國並不受限，因此新規定的適用對象特別引起國人關注。
高端因應疫苗接種者的詢問，整理國外重要媒體報導供民眾參考。綜合以下外媒的報導，其報導方向都是美國將放寬入境限制，而不是加強入境管制。但由於美國疾病管制署(CDC)的規定細節尚未揭露，不宜太早論斷。
高端整理國外媒體報導如下：
英國BBC針對這個事件的報導標題是：11月8日美國將對完整接種疫苗解除旅行禁令。黑體字新聞導言：美國表示將對來自33國的完整接種疫苗旅客，重開邊境。新聞中指出，33國包括歐盟中的26國，以及英國、愛爾蘭、中國、印度、南非、伊朗、巴西等國家。
另外，路透社Reuters，在16日的新聞報導標題：11月8日美國將解除已經接種疫苗的外國旅客的限制。新聞指出，白宮將從11月8日開始解除完整接種疫苗的國際旅客限制，結束長達21個月的歷史性禁令。此項禁令讓中國、加拿大、墨西哥、印度、巴西及許多歐洲國家和其他地方的千百萬旅客無法進入美國。11月8日開始美國將允許26個申根國家，包括法國、德國、義大利、西班牙、瑞士、希臘、英國、愛爾蘭以及中國、印度、南非、伊朗和巴西的疫苗完整接種旅客進入美國。和BBC一樣，路透社並沒有指出新的美國入境規定是針對全世界的所有國家。
美國新聞媒體CNBC的報導也大致相同。標題是美國將在11月8日解除旅遊禁令，允許完成疫苗接種的國際旅客進入美國。新聞導言也指出針對的是歐盟和英國以及其他國家。根據文意，這裡的其他國家應該不是指全世界的其他國家，而是33國中，除歐盟26國和英國之外的其他6個國家。
高端表示，請民眾再耐心等待，公司將持續關注此議題，並與相關單位溝通以協助提供正確資訊。
(時報資訊)
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