【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國高盛銀行周日宣布已經獲得中國證券監管機關批准，可完全掌控其在中國的證券業務，成為在摩根大通之後、中國第二家外資獨資券商。

高盛宣布將收購高盛高華證券有限公司的所有剩餘股份，並將其更名為高盛（中國）證券有限公司。該華爾街大行表示，能獲得高盛高華證券全部股權，將使高盛在中國的長期發展和成功更具優勢。

高盛表示，北京高華證券的業務現在正在轉移給高盛高華證券，未來高盛高華更名為高盛中國證券。

高盛在2004年透過與北京高華合資設立高盛高華證券公司進軍中國證券市場。去年3月底，高盛宣布已經獲中國監管機關批准，對高盛高華的持股比可以從33%提高到51%，而去年底即有消息稱高盛已經取得協議，將收購其中國合資企業高盛高華證券100%股權。

(時報資訊)