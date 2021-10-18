勞動部18日公布最新無薪假統計，這一期有3,047家實施無薪假，人數2萬8,700人，與前一期相比，家數增加126家，人數增加1,650人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月。

(時報資訊)

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