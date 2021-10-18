大陸18日公布的第三季GDP成長率破五，報4.9％創年內新低，前三季成長率報9.8％。大陸國家統計局18日表示，有能力有條件完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

中國網報導，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉18日表示，儘管三季度經濟增速受到疫情、汛情以及基數升高等多種因素的影響有所回落，但大陸經濟發展還是表現出了強大的韌性和活力。有能力有條件完成全年經濟社會發展的預期目標任務。

此外，付凌暉還指出，對於大陸房地產對經濟成長的影響，在前三季房地產增加值兩年平均增長4.8％，比上半年回落了1.3個百分點，總體來看影響有限。

大陸國務院總理李克強3月時表示，將大陸2021年GDP成長率目標設定為6％以上。

(時報資訊)

#成長率 #GDP #大陸

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