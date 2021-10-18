大陸國家統計局18日表示，電力和煤炭的供應偏緊狀況是階段性的，對經濟影響可控。最新數據顯示，大陸9月發電年增長4.9％，增速比8月加快4.7個百分點。
中國網報導，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉18日表示，近期國務院常務會對進一步做好能源的生產供應工作作出了部署和安排，迅速出台了一系列改革和保供穩價措施。隨著相關措施的逐步落地見效，煤炭、電力供應偏緊的狀況將會得到緩解，對經濟運行的制約也會降低。從9月份情況看，電力生產增速也有所加快。總體上，能源供應偏緊是階段性的，對經濟的影響是可控的。
統計局18日最新數據表示，9月份發電年增長4.9％，增速比上月加快4.7個百分點，比2019年同期增長10.5％，兩年平均增長5.1％。
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