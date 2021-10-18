大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中大陸前三季全國居民人均可支配收入人民幣（下同）26,265元，比2020年同期名義增長10.4％，扣除價格因素，實際增長9.7％。
大陸國家統計局數據顯示，大陸前三季全國居民人均可支配收入26,265元，比2019年前三季度增長14.8％，兩年平均增長7.1％，扣除價格因素，兩年平均實際增長5.1％。
分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入35,946元，名義增長9.5％，扣除價格因素，實際增長8.7％；農村居民人均可支配收入13,726元，名義增長11.6％，扣除價格因素，實際增長11.2％。 前三季大陸全國居民人均可支配收入中位數22,157元，名義增長8.0％，中位數是平均數的84.4％。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數32,417元，名義增長8.0％，中位數是平均數的90.2％；農村居民人均可支配收入中位數11,962元，名義增長12.3％，中位數是平均數的87.1％。
(時報資訊)
#大陸經濟
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：