鴻海集團今天舉行科技日，首度對外正式發表，由鴻海與裕隆合資成立鴻華先進開發的電動車；裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，裕隆集團納智捷及中華品牌將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。
鴻海今天上午在南港展覽館舉行科技日HHTD21（Hon Hai Tech Day）一口氣展示3款電動車，包括Model C、Model E和Model T，由鴻海董事長劉揚偉親自主持發表會。
劉揚偉致詞表示，去年鴻海科技日集團宣布電動車發展策略，今年鴻海每個月都有合作案通過，逐步建立鴻海在電動車的供應鏈和出海口，今年在電動車鴻海展示硬體成果，他透露未來在軟體和半導體項目，鴻海也將陸續推出成果。
劉揚偉表示，未來鴻海在電動車領域陸續有軟體和半導體成果，並透露Model C預計售價新台幣兩位數。
劉揚偉說，上週鴻海公布科技日宣傳影片，聽說有人講電動巴士是虛擬動畫畫的，劉揚偉指出，「這些人搞錯了」，今天鴻海把電動巴士開進來，「讓大家好好看一看」，現場也開放試乘體驗活動。
劉揚偉表示，今天展示的電動車不是只有電動巴士，一次可看到三款用鴻海開發底盤設計的三款電動車Model C、Model E和Model T，他表示，這加上裕隆70年的造車經驗、以及鴻華先進和裕隆的夥伴們的努力。
劉揚偉介紹指出，這三款電動車最高性能可達750匹馬力，0到100公里加速僅需2.8秒，續航力可到750公里，鴻海電動車可做到「性能、智能、效能」，以及「通用、實用、好用」，他並透露Model C預計售價新台幣兩位數。
嚴陳莉蓮今天在活動中乘坐Model C電動車出場，她表示，鴻海與裕隆合資成立鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣數十年汽車自主研發能量的展現，也讓人充分見識到鴻海速度不只是速度，今天可以看到產品更充滿科技感與先進性，令人驚艷。
她說，相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，在鴻海創辦人郭台銘和董事長劉揚偉的決心下，一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。
她進一步指出，裕隆集團的納智捷及中華品牌，將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請各界拭目以待。（編輯：潘羿菁）1101018
(時報資訊)
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