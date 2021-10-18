鴻海集團今天上午舉行科技日活動，推出3款自主開發Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士，其中Model E動力性能輸出達到750匹馬力，0到100公里加速僅2.8秒，具備750公里長續航力。
鴻海董事長劉揚偉致詞時提到，Model C休旅車售價將會是兩位數；換言之，外界預期將低於百萬元。
鴻海集團今天上午在台北南港展覽館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表3款自主開發的電動車款，包括Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士。
劉揚偉致詞表示，半年過去了，鴻海不再是New kid in town（新來乍到），鴻海已經陸續展現集團在電動車硬體方面成果，未來將接力秀出電動車軟體和半導體的實力。
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，短短一年時間就推出成果，這是台灣車輛產業數十年自主研發能量展現，也讓人充分見識「鴻海速度」。
她透露，裕隆集團的Luxgen及CMC自主品牌，將是鴻華先進平台的首發客戶。
鴻海指出，Model C車款是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化休旅車，Model C具備造型、空間、動力、能耗等4大特色；設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。
Model C僅4.64公尺的車長、擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座空間以及置物空間配置；Model C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700公里的長續航力。
另一款Model E是鴻海與義大利設計公司Pininfarina共同開發，主要是科技創新的豪華旗艦轎車，鎖定中高階消費客群需求；後座空間可成為專屬行動辦公室，將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。
Model E具備「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750匹馬力，0到100公里加速僅2.8秒，同時Model E具備750公里長續航力。
以智能運輸作為定位的Model T，具剛性車體防護設計，擁有車體防護，能符合美國聯邦運輸管理局FTA（Federal Transit Administration）法規標準；此外，Model T在車輛研究測試中心（ARTC）測試期間，已完成20萬公里加速耐久測試和1000小時以上的剛性強度測試。
在能耗與續航力部分，Model T最高可搭載400度的電池，續航里程超過400公里，在滿載條件下，最大爬坡能力可達25%、最高車速每小時可達120公里。（編輯：潘羿菁）1101018
(時報資訊)
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