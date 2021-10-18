【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞典金融支付新創Klarna周一表示，已對於在英國的產品進行多項修改，包括為用戶導入「Pay Now」和全額支付選項。
在Klarna推出新服務之際，英國預計將推出針對「先買後付」(BNPL)的新信貸規則。此前隨著新冠疫情惡化和消費者陷入困境，一些不受監管的服務開始興起。
Klarna表示，「Pay Now」選項將確保消費者可以立即和全額支付。該金融新創公司透過與商業賣家合作，讓消費者可以線上購買商品，並透過BNPL選項來分期支付欠款。Klarna還為用戶導入信用審查；而由於Klarna不是金融機構，所以也繞過了像信用卡般的嚴格信用審查。
Klarna表示，消費者將能夠安全地分享自己的銀行帳戶的收入和支出資料，以確認他們有能力支付未來的還款。
Klarna的市場估值約為460億美元，是全球BNPL領域中最大的參與玩家之一，每天有9000多萬名全球活躍用戶，並且處理著200萬筆交易。
該公司以及其他供應商例如Affirm、Afterpay和Paypal等，已受到監管機構的更嚴格審查，擔心消費者承擔的債務會超過他們所能承受的水準。
(時報資訊)
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