【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在過去幾周上漲後的獲利了結下，18日日股走弱。不過，豐田汽車暗示，雖然車用晶片短缺，但應該還是可以實現全年預定生產數量後，汽車類股一片漲聲。早盤結束時，日經指數收28,987.66點，跌80.97點或0.28%。東證收2,016.53點，跌7.4點或0.37%。

　三井住友信託資產管理認為，許多投資人將日經兩萬九視為停利點，因此大盤有賣壓，但中國大陸恒大財務危機的日後發展，也是一個利空因素。

　由於全球晶片持續短缺，豐田汽車11月的產量將減15%，但表示12月後將增加產能，以期達成全年的目標產量，豐田股價漲2.5%。

豐田帶動下，汽車類股幾乎全面上漲，鈴木汽車漲2.5%，速霸陸漲2.2%，汽車零組件製造商電裝也漲2.6%。另外，日圓走貶也被視為這些汽車族群獲利增加的一大助因。

　資源相關類股因大宗物資上漲跟著沾光，三井礦業漲5.1%，住友金屬漲2.1%，石油勘探業者帝石也漲5%。

　IT諮詢顧問業者BayCurrent Consulting大跌11.7%，因為季報數字低於市場預期，不過2021年迄今，股價仍大漲近1.5倍。

　金融科技新創業者Money Forward因季報虧損超過預期，股價大跌12.8%。

　人力資源業者保聖那，因季報表現不佳股價跌5.8%。

(時報資訊)

#日股 #日經 #恒大

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7215.52 -18.51(0.26%)
17:41
法國CAC
6672.72 -54.80(0.81%)
17:41
德國DAX
15511.08 -76.28(0.49%)
17:41

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