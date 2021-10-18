近期受到大陸恒大事件及聯準會（Fed）釋放年底前退場訊號，引發市場關注，美債利率與VIX指數同步攀升，引發金融市場震盪，主要信用收益資產表現也受到影響，近期特別股表現雖小幅拉回，但投信認為，景氣維持正向，企業資金充沛，仍有利特別股表現，短線回檔也使得特別股評價面上更具吸引力，不妨把握機會伺機布局。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，Fed確立QE（量化寬鬆）退場時程，雖使得近期金融市場波動升高，不過在疫苗覆蓋率提升、經濟活動明顯改善下，QE退場乃是基於對景氣正向發展的預期，預期在美債利率溫和走升，基本面復甦支持，加上企業的現金水位高於過去水準，對於股利發放有充沛資金可作運用下，仍有利於特別股市場，表現仍不看淡。
觀察8至9月特別股發行清淡，但訂價仍然強勁，創新低的發行利率，也反映出市場投資者對收益率的需求依舊強勁，特別股這類具有息收優勢，又穩定派息的資產也持續獲得市場關注。
邱郁茹指出，就利差狀況來看，現階段特別股利差擴張至329點左右，已與高收益債相當，回顧2020年來當特別股修正導致利差擴張接近或超過高收益債水準時，暗示特別股相對具投資吸引力，反彈機會可期。
從特別股發行產業來看，以美國銀行業而言，管理階層對未來增長仍持樂觀態度，未來貸放活動復甦將有助銀行營收增加，加上多數銀行的淨沖銷佔貸款比低於疫情前水準，產業基本面仍穩健向好，特別股後續仍有望吸引資金進駐。
(時報資訊)
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