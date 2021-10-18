鴻海科技集團今（18）日上午10時18分，於台北南港展覽館2館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），以不到一年的時間端出三款自主開發的電動車款，包括Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現進軍全球新造車勢力的決心，現場鴻海集團董事長劉揚偉還當場宣布驚喜價，強調「Ｍodel C休旅車預計售價只要二位數」，意即百萬不到就可擁有。

延續「3+3=∞」的轉型發展理念，今日登場的鴻海科技日主打「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸，開場由鴻海科技集團劉揚偉董事長開場介紹三款自產電動車，其中Ｍodel C由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘亮麗現身，Ｍodel E車款則由鴻海科技集團郭台銘創辦人親駕出場，以為本次鴻海科技日（HHTD21）揭開序幕。

今年鴻海科技日照例選在鴻海創辦人郭台銘生日當天舉行，劉揚偉表示，去年的鴻海科技日宣示了鴻海發展電動車的策略。今年鴻海以平均每個月，公布一個合作案的速度，建立鴻海的電動車供應鏈和出海口。也陸續展現集團在EV硬體方面成果，明年、後年將接力秀出EV軟體和半導體的實力，「半年過去了，鴻海不再是New kid in town。」

談及本次活動推出的三款電動車，劉揚偉表示，鴻海正在打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車，「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」

本次鴻海科技日，首先登場的是Ｍodel C車款，是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Ｍodel C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、能耗。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。Ｍodel C僅4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置、在擁擠的都會區穿梭自如時，也能享受大型車才有乘坐空間。

Ｍodel C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。得益於平台共享優勢，讓消費者能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV。

Ｍodel E是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，不僅能符合中、高端消費客群需求；同時也是商務人士移動的優質首選，後座空間可成為專屬行動辦公室，並且將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。

除了豪華、舒適的車型和內裝，Ｍodel E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750匹馬力，0到100公里加速僅需驚人的2.8秒，優於市面同級車款，甚至逼近一級方程式賽車的水準！同時，Ｍodel E還具備750km超長續航力，可以解決電動車用戶里程焦慮的痛點。

(時報資訊)

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