鴻海科技集團今（18）日上午10時18分，於台北南港展覽館2館舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），以不到一年的時間端出三款自主開發的電動車款，包括Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現進軍全球新造車勢力的決心，現場鴻海集團董事長劉揚偉還當場宣布驚喜價，強調「Ｍodel C休旅車預計售價只要二位數」，意即百萬不到就可擁有。
延續「3+3=∞」的轉型發展理念，今日登場的鴻海科技日主打「感受、技術、軟體、體驗」四大主軸，開場由鴻海科技集團劉揚偉董事長開場介紹三款自產電動車，其中Ｍodel C由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘亮麗現身，Ｍodel E車款則由鴻海科技集團郭台銘創辦人親駕出場，以為本次鴻海科技日（HHTD21）揭開序幕。
今年鴻海科技日照例選在鴻海創辦人郭台銘生日當天舉行，劉揚偉表示，去年的鴻海科技日宣示了鴻海發展電動車的策略。今年鴻海以平均每個月，公布一個合作案的速度，建立鴻海的電動車供應鏈和出海口。也陸續展現集團在EV硬體方面成果，明年、後年將接力秀出EV軟體和半導體的實力，「半年過去了，鴻海不再是New kid in town。」
談及本次活動推出的三款電動車，劉揚偉表示，鴻海正在打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車，「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」
本次鴻海科技日，首先登場的是Ｍodel C車款，是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Ｍodel C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、能耗。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。Ｍodel C僅4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置、在擁擠的都會區穿梭自如時，也能享受大型車才有乘坐空間。
Ｍodel C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。得益於平台共享優勢，讓消費者能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格 擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV。
Ｍodel E是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，不僅能符合中、高端消費客群需求；同時也是商務人士移動的優質首選，後座空間可成為專屬行動辦公室，並且將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。
除了豪華、舒適的車型和內裝，Ｍodel E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750匹馬力，0到100公里加速僅需驚人的2.8秒，優於市面同級車款，甚至逼近一級方程式賽車的水準！同時，Ｍodel E還具備750km超長續航力，可以解決電動車用戶里程焦慮的痛點。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：