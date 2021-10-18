（2020年專業農戶平均所得達180萬。圖／取自陳吉仲臉書）
農委會主委陳吉仲在臉書指出，2020年的農家所得調查已經出爐，整體呈現上漲趨勢，中大型專業農戶平均所得更是來到180.2萬元，成長幅度3.7％。專案農貸的執行金額也增長，顯示專業化農戶在農業所得和農業投資上都有進步。
他說，這也是長期推動台灣農業應以專業農為產業主力的發展方向，亦即透過政策將7成的兼業往專業調整、農地管理朝規模化擴大、並全面提升專業農戶競爭力。
陳吉仲強調，農委會的施政核心相當明確，就是要讓「農民所得提升」，同時「消費者買到安全農產品」，具體做法分為三大面向，分別是「建構完整的農民福利體系」、「健全農業生產基礎環境」以及「提升農林漁牧產業競爭力」。
陳吉仲表示，專業農戶所得達到180萬，只是我們的階段性目標，他始終相信，農業的議題就是腳踏實地，依照農民和消費者實際上的需要一件一件去解決，這樣農業就會進步。
(時報資訊)
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