大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中第三季全國工業產能利用率為77.1％，比2020年同期上升0.4個百分點，但也是年內各季低點，此前第一季、第二季數據分別為77.2％、78.4％。
分三大門類看，第三季採礦業產能利用率為76.0％，比2020年同期上升2.1個百分點；製造業產能利用率為77.3％，上升0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為75.3％，上升2.5個百分點。 分主要行業看，三季度，煤炭開採和洗選業產能利用率為74.2％，食品製造業為74.2％，紡織業為79.5％，化學原料和化學製品製造業為77.8％，非金屬礦物製品業為70.0％，黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.0％，有色金屬冶煉和壓延加工業為79.6％，通用設備製造業為80.9％，專用設備製造業為78.9％，汽車製造業為70.5％，電氣機械和器材製造業為81.0％，計算機、通信和其他電子設備製造業為80.8％。
(時報資訊)
#工業產能
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：