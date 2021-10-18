大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中第三季全國工業產能利用率為77.1％，比2020年同期上升0.4個百分點，但也是年內各季低點，此前第一季、第二季數據分別為77.2％、78.4％。

分三大門類看，第三季採礦業產能利用率為76.0％，比2020年同期上升2.1個百分點；製造業產能利用率為77.3％，上升0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為75.3％，上升2.5個百分點。 分主要行業看，三季度，煤炭開採和洗選業產能利用率為74.2％，食品製造業為74.2％，紡織業為79.5％，化學原料和化學製品製造業為77.8％，非金屬礦物製品業為70.0％，黑色金屬冶煉和壓延加工業為77.0％，有色金屬冶煉和壓延加工業為79.6％，通用設備製造業為80.9％，專用設備製造業為78.9％，汽車製造業為70.5％，電氣機械和器材製造業為81.0％，計算機、通信和其他電子設備製造業為80.8％。

(時報資訊)

#工業產能

主要市場指數

紐約道瓊
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S&P500
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10/16
Nasdaq
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10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
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英國FTSE
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法國CAC
6672.72 -54.80(0.81%)
17:41
德國DAX
15511.08 -76.28(0.49%)
17:41