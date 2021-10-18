（凱基證券獲頒財訊「最佳券商客戶推薦」優質獎，由集保結算所董事長林修銘頒獎，凱基證券副總經理孫成保（右）代表領獎。圖／凱基證券提供）
凱基證券獲頒2021財訊金融獎「最佳券商客戶推薦」優質獎；該獎項是國內針對金融產業最具影響力的評選活動，所評比之獎項具指標意義，顯示凱基證券「以客戶為中心」及「值得信賴」的價值理念受肯定。
凱基證券副總經理孫成保表示，凱基證券秉持「客我雙贏」的信念，依循中華開發金控「顧客導向」策略，著重為客戶提供個人化專業服務及優質使用體驗，投顧團隊提供前瞻性看法與經濟及產品精闢解析，並以誠信正直做為業務團隊的核心價值，所有服務皆以深入了解顧客需求為中心，提供適合客戶的理財規劃。
孫成保指出，凱基證券2021年更結合中華開發金控「首選雇主」策略，首度推出BMA（Brokerage Management Associate）經紀事業菁英招募計畫，引進優秀夥伴並提供全方位專業知識及服務訓練，以提供客戶最專業優質的服務體驗。
此外，新冠肺炎疫情衝擊全球，面對突如其來的變化，民眾迫切需要個人化的金融服務，凱基證券重視客戶需求，超前部署金融科技數位服務，運用大數據AI模組打造最適投資組合，整合各項金融資訊，提供多達160種選股策略，並透過雲端監控即時交易。凱基證券數位化金融服務，有助於大幅降低投資新手與小資族進入門檻，實現普惠金融目標。
據財訊金融獎評選調查，決定客戶推薦意願的原因，分別是服務態度、專業度及數位服務易用性，凱基證券獲獎顯現依循中華開發金控「顧客導向」及「數位躍升」策略奏效，專業備受客戶肯定及信賴，將持續提供最專業、最適切的全方位金融理財服務，並致力實現中華開發金控使命，擁抱創新和人才，為客戶、員工、股東和社會，提供永續的金融解決方案，期許成為客戶心目中金融第一品牌。
(時報資訊)
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