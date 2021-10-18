2021年9月，疫情局部反覆干擾需求，加上大陸政策調控、電力供應緊張等因素對工業生產造成較大影響，整體來看，經濟景氣程度進一步下降。
大陸國家統計局18日公布備受市場關注的第三季宏觀經濟數據出爐，Q3大陸GDP成長率低於預期均值，來到4.9％，規模以上工業增加值增3.1％，社會消費品零售總額年增4.4％，連同稍早中國海關等公布內容，以下為數據匯整：
一、GDP成長率破五，報4.9％、較上季減少3個百分點，來到年內最低。2021年前三季大陸GDP總值為人民幣82.3131兆元，年增9.8％。
二、受能耗雙控影響，規模以上工業增加值增3.1％，續創年內新低。
三、陸9月社會消費品零售總額3.6833兆元，年增長4.4％。
四、固定資產投資增7.3％，年內最低持續放緩。
五、房地產開發投資破10％，來到8.8％，年內最低持續放緩。
六、發電較上月增速加快，大陸9月規模以上工業主要能源產品中，除原煤生產略有下降外，油、氣、電均保持增長，9月發電年增長4.9％，增速比上月加快4.7個百分點。
七、工業產能利用率，年內最低，第三季工業產能利用率為77.1％，第一季、第二季數據分別為77.2％、78.4％。
八、9月消費者物價指數（CPI）年增0.7％，但PPI增幅大幅飆升至史上新高10.7％。
九、中國海關總署稍早公布，以美元計價9月出口年增長28.1％，創三個月高點，進口年增長17.6％，為年內最低水準，不過進口金額達2,389.8億美元，為歷史最高水準。
(時報資訊)
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