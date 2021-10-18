台股今(18日)開高，新台幣兌美元匯率也同步走升，早盤重返27字頭價位，來到27.982元兌1美元，是近1周以來的高點，升值4.5分。

美股上周五(15日)全面收紅，台股今開盤上漲35點，以16816.94點開出，台積電、聯電開高，帶領大盤指數一度攻至16862點，上漲80點，順利收復月線，後漲幅收斂，甚至翻落平盤以下。

新台幣在國慶連假前貶破28元大關後，一直到上周五台股大漲，外資回頭買超，終場升值7.6分，收28.027元，來到逾1周新高，今日開盤升值1.7分，以28.01元開出，隨著台股早盤走高，新台幣升幅擴大，來到27.982元，升值4.5分。

(時報資訊)