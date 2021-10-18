【時報記者沈培華台北報導】鴻海集團今天舉行科技日，首度對外發表，由鴻海與裕隆合資成立鴻華先進開發的電動車；裕隆(2201)集團執行長嚴陳莉蓮今天在活動中乘坐Model C電動車出場，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團納智捷及中華品牌將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。
鴻海今天上午在南港展覽館舉行科技日HHTD21（Hon Hai Tech Day）展示3款電動車，包括Model C、Model E和Model T，由鴻海董事長劉揚偉主持發表會。現場也展示C級距電動車、E級距電動車與電動巴士。
嚴陳莉蓮今天在活動中乘坐Model C電動車出場，她表示，鴻海與裕隆合資成立鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣數十年汽車自主研發能量的展現，她說，相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，在鴻海創辦人郭台銘和董事長劉揚偉的決心下，一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。
嚴陳莉蓮指出，裕隆集團的納智捷及中華(2204)品牌，將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請各界拭目以待。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：