【時報記者沈培華台北報導】鴻海集團今天舉行科技日，首度對外發表，由鴻海與裕隆合資成立鴻華先進開發的電動車；裕隆(2201)集團執行長嚴陳莉蓮今天在活動中乘坐Model C電動車出場，嚴陳莉蓮表示，裕隆集團納智捷及中華品牌將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。

鴻海今天上午在南港展覽館舉行科技日HHTD21（Hon Hai Tech Day）展示3款電動車，包括Model C、Model E和Model T，由鴻海董事長劉揚偉主持發表會。現場也展示C級距電動車、E級距電動車與電動巴士。

嚴陳莉蓮今天在活動中乘坐Model C電動車出場，她表示，鴻海與裕隆合資成立鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣數十年汽車自主研發能量的展現，她說，相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，在鴻海創辦人郭台銘和董事長劉揚偉的決心下，一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

嚴陳莉蓮指出，裕隆集團的納智捷及中華(2204)品牌，將是鴻華先進品牌產品的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請各界拭目以待。

(時報資訊)

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