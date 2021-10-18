【時報-台北電】據了解，美國政府預計11月起對已接種疫苗的外國旅客解除旅遊限制，隨後澳洲及亞洲部分國家也逐步放寬限制措施，激勵盤中油價續揚；周一 (10/18)截至台北時間上午11點10分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.17美元，報每桶83.45美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.98美元，報每桶85.84美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

#油價 #原油 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/18）
紐約近月輕質原油
82.28 +0.97
BDI綜合指數
4854 -208.00
倫敦三個月期銅
10281.00 +297.00
紐約近月棉花
107.33 +0.23
倫敦三個月期鎳
20020.00 +726.00
倫敦近月布蘭特
84.86 +0.86
紐約近月RBOB汽油
2.4864 +0.05
日本近月RSS3橡膠
210.30 +0.80
芝加哥近月黃豆
1217.75 +11.50
芝加哥近月玉米
525.75 +9.00
紐約近月天然氣
5.410 -0.28
紐約近月黃金
1768.3 -29.60

延伸閱讀