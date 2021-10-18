（台中市水湳經貿園區地王重啟標售，年底以底價113.5億元正式開標。圖／業者提供）

又見百億級標售案！台中市水湳經貿園區地王，重啟標售，面積2,987坪，標售底價113.5億元，預計年底12月28日正式開標。

CBRE世邦魏理仕今（18）日公告，受託辦理公開標售水湳文商段土地，標售底價為113.5億元，訂於110年12月28日開標。

世邦魏理仕表示，這次標售基地周圍，各重大建設齊聚，「水湳轉運中心」將與機場捷運共構轉乘，預定2021年底發包工程，2024年啟用，將成為引進國際金流的閘門，由中科路穿越「國際會議中心」及「綠美圖」抵達本案基地，僅約850公尺路程。

「中台灣電影中心」已於今年完工，目前正在進行招商，預定2023年開幕。

另外「綠美圖」預計2022年完工，2025年營運。隨著園區整體的經濟輪廓慢慢成形，產業動能與公共建設規劃皆會超越七期，成為台中最精華區域。

此次標售基地為水湳經貿園區2,987坪大面積土地，位於20米經貿五路，建築高度限制為本區最高可達160米，已取得容積率近800％建照，基地面寬160米緊鄰67公頃中央公園，正對普立茲克大師作品-綠美圖及臺中國際會展中心，坐擁遼闊無遮的景觀線，距「水湳轉運中心」僅約850公尺，轉運中心未來將與機場捷運共構轉乘，目前水湳經貿園區內各重大建設尚未全部完工，但是中央公園第一排土地已幾乎被大型建商卡位，空地所剩無幾，由於本案基地稀有精華，於公告前已不斷收到投資人主動積極詢問。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「中央公園第一排文商段土地是整個水湳最有價值的區位，獨特的地理位置，稀有大面積土地，搭配創新設計及高品質施工，定能打造出世代傳承的理想之作與普立茲克名師大作相互輝映。」

朱幸兒表示，各大建商紛紛搶攻台中市場，除國泰建設、大陸建設、遠雄、興富發等大型北部建商外，北部上市建商皇翔建設亦揮軍台中，於本月6日豪擲77.5888億元買下台中2,895坪土地，成功「插旗」台中，預計未來開發頂級辦公大樓。

水湳經貿園區面積共254公頃，由政府率先投入超過三百億預算，未來將有四座由「七位普立茲克大師打造的世界級作品」在此翩然共舞，創下台灣最具代表性的區域規劃，將世界最佳文化藝術城市的台中推向全新里程碑。

2019年底全球被推入疫情時代，讓隔離、居住安全、防疫空間、居家辦公等元素帶進了未來住宅規畫中，世界各國更加注重生活科技。而水湳經貿園區為全新重整開發的處女之地，以「智慧、低碳、創新」為開發的願景目標，打造具備生活、低碳、綠能、智慧創新的世界級模範區，達到永續生活發展，未來人們談論的豪宅將不僅是公設和建材，而是融合周遭環境的理想生活。

2020年6月率先啟用的中央公園，面積是北部大安森林公園的2.58倍，為台中市區的後花園。

(時報資訊)