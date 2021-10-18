（台中市水湳經貿園區地王重啟標售，年底以底價113.5億元正式開標。圖／業者提供）
又見百億級標售案！台中市水湳經貿園區地王，重啟標售，面積2,987坪，標售底價113.5億元，預計年底12月28日正式開標。
CBRE世邦魏理仕今（18）日公告，受託辦理公開標售水湳文商段土地，標售底價為113.5億元，訂於110年12月28日開標。
世邦魏理仕表示，這次標售基地周圍，各重大建設齊聚，「水湳轉運中心」將與機場捷運共構轉乘，預定2021年底發包工程，2024年啟用，將成為引進國際金流的閘門，由中科路穿越「國際會議中心」及「綠美圖」抵達本案基地，僅約850公尺路程。
「中台灣電影中心」已於今年完工，目前正在進行招商，預定2023年開幕。
另外「綠美圖」預計2022年完工，2025年營運。隨著園區整體的經濟輪廓慢慢成形，產業動能與公共建設規劃皆會超越七期，成為台中最精華區域。
此次標售基地為水湳經貿園區2,987坪大面積土地，位於20米經貿五路，建築高度限制為本區最高可達160米，已取得容積率近800％建照，基地面寬160米緊鄰67公頃中央公園，正對普立茲克大師作品-綠美圖及臺中國際會展中心，坐擁遼闊無遮的景觀線，距「水湳轉運中心」僅約850公尺，轉運中心未來將與機場捷運共構轉乘，目前水湳經貿園區內各重大建設尚未全部完工，但是中央公園第一排土地已幾乎被大型建商卡位，空地所剩無幾，由於本案基地稀有精華，於公告前已不斷收到投資人主動積極詢問。
世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「中央公園第一排文商段土地是整個水湳最有價值的區位，獨特的地理位置，稀有大面積土地，搭配創新設計及高品質施工，定能打造出世代傳承的理想之作與普立茲克名師大作相互輝映。」
朱幸兒表示，各大建商紛紛搶攻台中市場，除國泰建設、大陸建設、遠雄、興富發等大型北部建商外，北部上市建商皇翔建設亦揮軍台中，於本月6日豪擲77.5888億元買下台中2,895坪土地，成功「插旗」台中，預計未來開發頂級辦公大樓。
水湳經貿園區面積共254公頃，由政府率先投入超過三百億預算，未來將有四座由「七位普立茲克大師打造的世界級作品」在此翩然共舞，創下台灣最具代表性的區域規劃，將世界最佳文化藝術城市的台中推向全新里程碑。
2019年底全球被推入疫情時代，讓隔離、居住安全、防疫空間、居家辦公等元素帶進了未來住宅規畫中，世界各國更加注重生活科技。而水湳經貿園區為全新重整開發的處女之地，以「智慧、低碳、創新」為開發的願景目標，打造具備生活、低碳、綠能、智慧創新的世界級模範區，達到永續生活發展，未來人們談論的豪宅將不僅是公設和建材，而是融合周遭環境的理想生活。
2020年6月率先啟用的中央公園，面積是北部大安森林公園的2.58倍，為台中市區的後花園。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：