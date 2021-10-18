【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】《華爾街日報》周日援引消息人士報導，美國精品連鎖百貨公司薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）的電商事業準備上市，其股票首次公開發行（IPO）的估值目標為60億美元。

　報導指出，薩克斯第五大道本周已經與可能合作的承銷商洽談，預計在明年上半年IPO。

　薩克斯對此表示，公司不對傳聞或臆測發表評論。

　今年早些時候，在美國私募股權投資公司Insight Partners投資線上業務後，薩克斯第五大道母公司Hudson's Bay Co便推出該精品百貨的電商業務作為一項獨立的事業。Hudson's Bay Co當時表示，這筆交易對名為「薩克斯」的電商業務估值為20億美元。

(時報資訊)

#IPO #電商事業

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