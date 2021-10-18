【時報-台北電】京東公佈今年雙11玩法，將聯合廣大品牌、商家、農戶帶來超4億件新品，以及超7億件國潮商品，預計將帶動超1200個新品類同比增長超100%。

　據上證報消息，今年雙11的京東預售將於10月20日晚8點正式開啟，10月31日晚8點支付尾款，11月10日晚8點進入活動高潮。隨著新生消費力量的崛起，文娛、服飾、美妝、食飲、社服、家電等多個行業都有望迎來全新機遇。

京東今年創新推出「數字人民幣」新玩法。在京東APP搜索「數字人民幣」，使用者即有機會領取數字人民幣紅包和優惠券，使用數位人民幣、京東支付交易完成的訂單，每筆訂單都可以參與訂單公益，免費兌換公益物資並由京東配捐到指定公益專案中。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸產業 #雙11

主要市場指數

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