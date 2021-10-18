許多人都有一夜致富的夢想，因此會購買彩券試試手氣，但不少頭獎得主的生活，往往不如想像中美好。美國一名女服務生22年前收到一名客人留下的彩券小費，沒想到竟中了1000萬美金（約新台幣2.8億）頭獎，原本以為是幸福生活的開端，未料卻引發一連串如惡夢般的遭遇。

根據《每日星報》報導，美國女子唐達（Tonda Lynn Dickerson）1999年時在阿拉巴馬州一間鬆餅店擔任服務生，並收到一張客人留下的彩券小費，沒想到竟中了1000萬美金頭獎，讓她又驚又喜，鑒於過往頭獎得主的下場都不太好，銀行建議她可以分成30年，每次拿走37.5萬美金（約新台幣1048萬），唐達答應了，並辭去鬆餅店的工作。

原本以為可以開始享受幸福人生，豈料鬆餅店同事得知此事後，竟氣得向她提出告訴，認為她違背了服務生均分小費的約定，不過唐達表示，當時大家都對她拿走這張彩券沒有意見，她的律師也稱唐達沒有理由均分獎金，但陪審團並不認同，最後法院決定唐達可以留下300萬美金（約新台幣8385萬），卻遭到她拒絕，於是官司持續上訴。

然而事情一波未平一波又起，唐達的前夫也對她動起歪腦筋，把她綁架到阿拉巴馬州北部的一處碼頭，不過當他打勒索電話的時候，唐達一把奪過手槍並朝他開槍，造成前夫傷勢嚴重，唐達念在過去的情分上，開車載他到醫院治療，也放棄起訴前夫綁架。

唐達意識到自己的生活，在變有錢以後開始分崩離析，就連稅務人員也不放過她，認為她除了高額的所得稅以外，還得另外支付100萬美金（約新台幣2795萬）的贈與稅，所幸最後唐達還是成功保留大部分的獎金，不過經歷長達20多年的惡夢之後，她原本因為中獎的快樂心情，早就已經消磨殆盡。

(時報資訊)