【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數202.30點，漲0.21點；總計315家漲、308家跌、107家持平；委買6814843張、委賣4675459張；總成交值403.51億元。

(時報資訊)

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