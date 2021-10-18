【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16786.80點，漲5.61點；總計477家漲、395家跌、100家持平；委買28164340張、委賣20920813張；總成交值1614.88億元。

(時報資訊)

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