【時報記者沈培華台北報導】倫敦金屬交易所(LME)基本金屬期貨上周五全數大漲，其中，鎳價勁揚至每噸2萬美元之上高檔。隨著鎳價續漲，有利逐步提振買氣，助益不鏽鋼廠第四季營運續旺。

上周五(15日)LME基本金屬全部收漲，其中銅價創下2016年以來的最大單周漲幅，也帶動基本金屬價格全數上漲。

倫敦金屬交易所(LME)期銅收漲297美元，成為每公噸10281美元；期鎳上漲726美元，達每公噸20,020美元，回到高檔。

上月倫敦金屬交易所(LME)鎳價震盪，回落至每噸約1.9萬美元；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價仍再度大漲，內銷部分，304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

燁聯率先開出的10月不鏽鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，主要是受到大陸能耗雙控，祭出限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不鏽鋼廠的熱軋產品價格每公噸大漲超過300美元，燁聯亦隨勢大漲。

繼燁聯10月開盤大漲後，另一板類大廠唐榮(2035)亦開漲，但漲幅低於燁聯。唐榮10月不鏽鋼內銷熱冷軋每噸漲4500元，316L附價為平盤。外銷每噸漲160~250美元。

鎳價今年以來持續向上，燁聯4月至7月已連四個月調漲內銷不鏽鋼盤價，且累計每公噸漲幅高達2萬3500元。燁聯9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

雖主要原料期鎳價近期下壓，但印尼青山不鏽鋼價近期仍上漲，燁聯跟進市場趨勢，10月內外銷盤價再度大漲；其中，內銷主力產品304系每公噸調漲7,000元，外銷方面，304系大漲200~250美元。

隨著鎳價上漲，可望帶動本季不鏽鋼鋼市持續熱絡，允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等業者9月營收仍在高檔水準。隨著上游燁聯10月不鏽鋼板材盤價大漲，相關業者也需調漲報價因應。

(時報資訊)

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