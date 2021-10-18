（裕隆納智捷首款電動車Model C 18日在科技日活動中首度亮相，鴻海創辦人郭台銘（中）、董事長劉揚偉（左）與裕隆執行長嚴陳莉蓮（右）一同為新車站台。圖／業者提供）

裕隆集團與鴻海集團合資成立的鴻華先進公司，18日於鴻海科技日中，首度發表三款電動車款running Prototype：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士，展現一年來鴻華先進以模組化開放平台自主研發整車成果，打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車。鴻華先進本次展演三款電動車型，展現了鴻海速度與台灣汽車自主研發能量的整合創新能量，同時預告裕隆集團將成為鴻華先進在台灣首發客戶，Model C休旅車、Model E轎車可望規劃在納智捷新一代車型推出，帶動台灣電動車產業跨步迎向全球市場新造車勢力發展新契機。

裕隆集團表示，Model C車款是鴻華先進以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。鴻海科技日一開場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮乘坐Model C電動車款亮麗現身，一出場就成為全場焦點。嚴陳莉蓮執行長在致詞時表示，裕隆集團將成為鴻華先進產品平台的首發客戶，旗下LUXGEN（納智捷）及CMC（中華）未來都將推出自主品牌電動車款，期許相信未來汽車產業電動化轉型中，結合鴻海的資源與力量，一起攜手把市場做大，帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

根據鴻華先進設定Model C的產品技術規格，4.64公尺的車長擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間，以及豐富的置物空間配置，優異的空間規劃，可在擁擠的都會區穿梭自如，也能享受大型車才有乘坐空間。搭配0.27低風阻造型設計，性能版本零到時速100公里加速度僅需3.8秒，並提供700公里的長續航力。此外，因為得益於平台共享優勢，消費者可望能夠以接近燃油車差距不遠的合理價格擁有一台高性能、高效率、高智能，低能耗與大空間的純電SUV。

Model E車款是鴻華先進以電動車開放平台模組化、彈性化及可客製化等特點為基礎所延伸之旗艦電動乘用車。這款車是鴻華先進與國際知名汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina）共同開發，呈現歐美時尚，富含科技未來感的外型設計，產品設定以高端商務、舒適第三生活空間、典雅設計為主要訴求，設計出的科技創新商務豪華Sedan。

鴻華先進設定Model E作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，目標中、高端消費客群與商務人士需求，規劃豪華、舒適的車型與內裝，後座空間可成為專屬行動辦公室，搭載科技配備，可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，另外還有臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等系列智能應用科技導入。性能方面具備高加速、高續航等特點，配合極佳之空氣力學效能與空間效能，結合軟體定義、自動駕駛等高智能技術，為豪華與性能兼具之旗艦車型。

鴻華先進透露，Model E具備750公里超長續航力，可解決電動車用戶里程焦慮的痛點，同時，憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，動力性能輸出可達到約750匹馬力，零到100公里加速僅需2.8秒，優於市面同級車款，逼近一級方程式賽車的水準。

裕隆集團指出，迎接未來汽車市場變革，創新嶄新的移動體驗，裕隆集團以在台灣汽車產業深耕數十年的能量，支持鴻華先進持續投入開放平台自主研發，同時，持續耕耘自主品牌電動車領域，集團旗下LUXGEN及CMC將以MIH平台推出電動車自主品牌，LUXGEN將成為鴻華先進在台灣第一個客戶，Model C休旅車、Model E轎車可望成為LUXGEN下一個世代產品，未來，將承襲既有LUXGEN全產品設定，以「智能 X 綠能 X 車聯」的產品概念持續與市場見面，滿足所有用車族群需求配合未來新能源產品的到來。同時，裕隆集團也將持續建構電動車水平服務價值鏈，為市場提供嶄新的移動體驗。

(時報資訊)

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