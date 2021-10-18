【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)第三季營收達陣財測中高標、也創下歷史新高，聯發科也預計在下周二(26日)舉辦法人說明會，聯發科目前已經看好全年營收將成長逾45%，明年也將在5G滲透率持續快速成長下，大陸小米、OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，聯發科(2454)也將順勢受惠，今開高走高、上漲逾1.5%，站回5日線。
聯發科第三季合併營收寫下歷史新高，累計前三季合併營收更達到3647.61億元，相較去年大幅成長61.6%。法人樂觀看好，聯發科今年全年合併營收有望突破4500億元關卡，年成長幅度有機會超越45%，且全年獲利將挑戰賺進六個股本。
隨著5G在全球的快速布建，5G智慧機滲透率明年成長性可能更勝今年，大陸小米、OPPO、Vivo等品牌大廠已規畫在2022年上半年推出新機，由於上述品牌皆為聯發科重要合作夥伴，在5G智慧機大量出貨下，聯發科理當受惠，且5G屬於高毛利率產品，對於毛利率、獲利也將提供有利支撐。
聯發科預計在10月26日舉辦法人說明會，將由副董暨執行長蔡力行以及財務長顧大為擔任主講人，屆時將公布第三季財務表現，也會第四季營運展望、5G產品發展布局做出更詳盡說明。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：