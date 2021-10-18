【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】上周五美股在業績利多題材帶動下收高，但稍早前公布的中國第三季經濟成長率意外疲弱，周一香港股市開高走低，目前恆生指數跌0.57%，報25186.57點，國企股跌0.9%，為8885.93點。
香港股市已連漲3周，累計飆漲1138點或4.7%，獲利了結賣壓沉重。
中國統計局周一公布第三季國內生產毛額（GDP）年增4.9%，較第二季的年增7.9%大幅滑落，且不及市場預期的年增5%。中國第一季GDP年增18.3%。
科技股目前下挫1.34%，報6,234.36點。騰訊跌1%，聯想漲1.4%，快手下挫5.5%，華虹半導體漲1.42%，小米跌1.2%，瑞聲科技和舜宇光學漲1%，美團跌2%，嗶哩嗶哩跌3.1%，百度跌1.3%，阿里巴巴小跌0.3%，網易跌近1%。
眾安在線重挫6%，據傳眾安銀行投資華融債出現虧損。
中國動力煤期貨連六漲，價格已漲破每公噸1800元人民幣大關，華能、中國電力、華電、大唐發電等火力發電股全面大跌。
嘉能可在歐洲減產使供應吃緊的情況惡化，工業金屬價格持續大漲，上周五鋅價飆升7.5%，報每公噸3794.50美元，創下2015年以來最大漲幅。有色金屬股逆勢走高，五礦資源、中鋁、江銅、俄鋁和洛陽鉬業強勢表態。
(時報資訊)
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