【時報記者林資傑台北報導】2021鴻海(2317)科技日（HHTD21）今（18）日於南港展覽館二館舉行，首度對外展示3款自主開發電動車。董事長劉揚偉表示，集團研發的電動車不僅兼具性能、智能、效能，而且通用、好用、實用，後續將接力秀出軟體、半導體成果，在發展電動車方面「已經準備好了」。
本屆鴻海科技日主打「感受、技術、軟體、體驗」四大主題，首度對外展示集團研發推出的C級距電動車、E級距電動車與電動巴士。其中，裕隆執行長嚴陳莉蓮搭乘Model C現身登場，鴻海創辦人郭台銘則親自駕駛Model E親自出場。
鴻海董事長劉揚偉致詞時表示，集團去年科技日宣布電動車發展策略，今年幾乎每個月都公布一個合作案，逐步建立鴻海電動車供應鏈及出海口，展現在電動車硬體上的一些成果，後續將接力秀出軟體、半導體成果，「半年過去了，鴻海不再是New kid in town。」
劉揚偉指出，釋出預告影片時，有人說鴻海的電動巴士是用虛擬動畫作的，他認為這些人是搞錯了，對此想辦法把電動巴士開進展覽館。此次展示的不只有Model T電動巴士，可以一次看到3台鴻海打造的電動車。
劉揚偉表示，Model C為SUV車型、0～100公里加速僅需3.8秒，並提供700公里的長續航力。Model C則是旗艦轎車，性能最大達約750匹馬力、0～100公里加速只要2.8秒，且續航力最高可達750公里，是過去只有頂級房車或跑車才有的規格。
劉揚偉指出，一年內要開發出3款新車相當不易，除了採用鴻海研發的共用底盤外，還要加上裕隆70年的造車經驗，及鴻華先進同仁不眠不休的努力。研發的電動車不僅兼具性能、智能、效能，而且通用、好用、實用，鴻海在發展電動車方面「已經準備好了」。
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮則表示，裕隆與鴻海合資成立的鴻華先進，在短短一年時間就端出成果，除了展現台灣車輛產業數十年自主研發能量，也讓人充分見識「鴻海速度」。同時不只是速度，產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔。
嚴陳莉蓮指出，裕隆集團的Luxgen及CMC自主品牌，將是鴻華先進產品平台的首發客戶。相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，有了鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉的決心支持下，一定可以大展身手、帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。
(時報資訊)
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