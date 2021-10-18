【時報記者鄧凱綺綜合報導】買氣回溫，本周豐興廢鋼、鋼筋連袂調漲，受惠於國際廢鋼價格持高，帶動國內廢鋼市場跟漲，繼上周調漲後，本周仍開漲，為連續第2周上漲，亦激勵買盤回補，進而帶動鋼筋報價也隨之上漲，為連3周平盤後，首度開漲。
本周豐興宣布廢鋼每公斤漲200元，報每公噸12600元；鋼筋每公斤漲300元，報每公噸23400元，而型鋼則仍持續平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至124.65美元；日本2H廢鋼持高在535元；美國貨櫃廢鋼小漲至478美元。(商品行情網)
(時報資訊)
【時報記者鄧凱綺綜合報導】買氣回溫，本周豐興廢鋼、鋼筋連袂調漲，受惠於國際廢鋼價格持高，帶動國內廢鋼市場跟漲，繼上周調漲後，本周仍開漲，為連續第2周上漲，亦激勵買盤回補，進而帶動鋼筋報價也隨之上漲，為連3周平盤後，首度開漲。
本周豐興宣布廢鋼每公斤漲200元，報每公噸12600元；鋼筋每公斤漲300元，報每公噸23400元，而型鋼則仍持續平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至124.65美元；日本2H廢鋼持高在535元；美國貨櫃廢鋼小漲至478美元。(商品行情網)
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