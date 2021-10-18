【時報記者郭鴻慧台北報導】泰福-KY(6541)生物相似藥產品TX01加拿大核准上市，接下來，美FDA所核發的藥證，公司更有信心，今日股價開盤跳空鎖漲停46.55元，收復月線，買單有超過3600張排隊搶著要買。
泰福生技的第一個生物相似藥產品TX-01，主要是治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症，原廠參考藥物為Neupogen(Filgrastim)，目前正處於由美國食品暨藥物管理局FDA審核藥證階段。泰福指出，加拿大相似藥產品TX01的上市許可證，一旦取得當地經銷商藥品進口證後，就可以正式在加拿大上市販賣。有了加拿大衛生部的認證，也讓泰福生技對於取得美國食品暨藥物管理局FDA所核發的藥證，更具信心！
據IQVIA市場調查公司統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症TX-01(原廠參考藥物為Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大市場規模，截至2021年6月的過去12個月銷售額為近1億元加幣。
(時報資訊)
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