美國默克藥廠（Merck Sharp & Dohme，又稱默沙東）研發的新冠口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）尚未被批准就已經有10個國家洽談購買，當中8國分布在亞太地區，美國有線電視新聞網（CNN）指出，亞洲國家及早搶買是因為不想重蹈覆轍，但也擔心此舉會影響貧窮國家取得藥丸的機會。

默克已經向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請莫納皮拉韋的緊急使用授權（EUA），如果獲得批准，將成為全球首款新冠口服藥。

CNN報導，據分析公司Airfinity統計，至今至少有10個國家或地區正在和默克洽談採購事宜、或已經達成採購協議，當中有8個在亞太地區，包括澳洲、紐西蘭、南韓等。

CNN指出，先前當各國爭相購買新冠疫苗時，許多亞太國家晚了其他國家一步，導致國內的疫苗施打進度大幅落後，現在新冠口服藥即將問世，他們不想再重蹈覆轍。

澳洲國立大學（The Australian National University）醫學系副教授謝奈納雅克（Sanjaya Senanayake）表示，當有新發展時，澳洲只是想要確保處在「領先」位置。

「被忽略疾病藥物研發組織」（Drugs for Neglected Diseases initiative，DNDi）北美執行董事柯恩（Rachel Cohen）表示，中等收入國家只是試圖不要落入先前高所得國家囤積所有疫苗的陷阱裡。

不過專家也警告，亞洲國家爭相搶購莫納皮拉韋，可能重演去年的疫苗爭奪戰，也就是富裕國家囤積大量疫苗，導致低所得國家無疫苗可打。

目前尚不清楚個別國家將以多少金額購入莫納皮拉韋，僅知美國同意每一個療程的費用達700美元（約新台幣1.9萬元）。每一療程為連續5天，每天需服藥2次，每次服用4顆，一共服用40顆。

先前有研究人員估算，莫納皮拉韋的每一療程成本為18美元（約新台幣504元），不過默沙東回應，學者的估算並未包含研發成本。

默克指出，目前尚未為莫納皮拉韋訂價，不過他們6月時已經表示，將會對不同國家分層訂價，並且已經與仿製藥製造商簽署授權協議，計畫供應全球104個中低所得國家。

不過不只是定價問題，專家指出，當真的需要用到莫納皮拉韋時，低所得國家可能仍將處於劣勢，因為莫納皮拉韋是給新冠輕症患者使用的藥物，期中實驗結果顯示，在患者出現症狀的5天內服用能大幅降低重症風險，因此患者必須盡快接受病毒檢測，不過在部份國家，民眾能否進行病毒檢測都是個問題。

(時報資訊)