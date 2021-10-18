（裕隆集團執行長嚴陳莉蓮宣布，旗下納智捷與中華汽車將是鴻華先進MIH電動車平台首發客戶。圖／陳信榮）
裕隆集團執行長嚴陳莉蓮18日出席鴻海科技日時宣布，裕隆集團的「納智捷」及「中華」品牌將是鴻華先進產品平台的首發客戶。
嚴陳莉蓮18日在鴻海董事長劉揚偉介紹下，搭乘鴻華先進MIH平台打造的Model C電動車出場。納智捷將是這款Model C電動車首家採用的汽車品牌，預計2023年底會量產上市，劉揚偉透露，這款Model C未來量產後的售價將會是「兩位數」（百萬元以內）。
嚴陳莉蓮在致詞中指出，裕隆與鴻海合資成立鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣汽車數十年自主研發能量展現，也讓人充分見識「鴻海速度」。她表示，不只是速度，今天可以看到產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔。相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，鴻華先進一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。
嚴陳莉蓮指出，裕隆集團的納智捷及中華品牌將是鴻華先進產品平台的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請大家拭目以待！
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：