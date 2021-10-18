（裕隆集團執行長嚴陳莉蓮宣布，旗下納智捷與中華汽車將是鴻華先進MIH電動車平台首發客戶。圖／陳信榮）

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮18日出席鴻海科技日時宣布，裕隆集團的「納智捷」及「中華」品牌將是鴻華先進產品平台的首發客戶。

嚴陳莉蓮18日在鴻海董事長劉揚偉介紹下，搭乘鴻華先進MIH平台打造的Model C電動車出場。納智捷將是這款Model C電動車首家採用的汽車品牌，預計2023年底會量產上市，劉揚偉透露，這款Model C未來量產後的售價將會是「兩位數」（百萬元以內）。

嚴陳莉蓮在致詞中指出，裕隆與鴻海合資成立鴻華先進公司，短短一年時間就端出成果，這是台灣汽車數十年自主研發能量展現，也讓人充分見識「鴻海速度」。她表示，不只是速度，今天可以看到產品更是充滿科技感與先進性，令人驚豔。相信未來在汽車產業電動化轉型的過程中，鴻華先進一定可以大展身手，並帶動台灣汽車產業鏈的轉型升級。

嚴陳莉蓮指出，裕隆集團的納智捷及中華品牌將是鴻華先進產品平台的首發客戶。裕隆集團的自主品牌電動車將結合鴻海集團的資源再出發，為市場提供嶄新的移動體驗，請大家拭目以待！

(時報資訊)

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