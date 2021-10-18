大陸大力發展新科技，2021年前三季新科技產量大增，其中新能源車產量按年大幅成長172.5％，工業機器人產量成長近60％，積體電路產量也增逾40％。

大陸國家統計局18日公布最新經濟數據時提到，2021年前三季新能源汽車、工業機器人、集成電路產量年分別增長172.5％、57.8％、43.1％，兩年平均增速均超過28％。

不過另一方面，大陸最新公布的第三季GDP報4.9％，年內成長率按季度持續滑落。2021年前三季度國內生產總值人民幣82.3131兆元，按可比價格計算，年成長率9.8％，兩年平均增長5.2％，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。

(時報資訊)

#新科技 #新能源車

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