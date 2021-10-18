大陸國家統計局18日公布經濟數據，其中9月社會消費品零售總額人民幣（下同）3.6833兆元，年增長4.4％；比2019年9月份增長7.8％，兩年平均增速為3.8％。

大陸國家統計局18日公布，9月社會消費品零售總額年增長4.4％。其中，除汽車以外的消費品零售額3.3298兆元，增長6.4％。扣除價格因素，9月份社會消費品零售總額年實際增長2.5％。9月份社會消費品零售總額較8月增長0.3％。 2021年前9個月，社會消費品零售總額31.8057兆元，年增長16.4％，比2019年前9個月份增長8.0％。其中，除汽車以外的消費品零售額28.5992兆元，增長16.3％。 按經營單位所在地分，9月城鎮消費品零售額3.1462兆元，年增長4.2％；鄉村消費品零售額5371億元，增長5.4％。前9個月城鎮消費品零售額27.5888兆元，增長16.5％；鄉村消費品零售額4.2169兆元，增長15.6％。

(時報資訊)

#消費品零售額

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