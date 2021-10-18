近期全球股市震盪，投信法人分析，包含美國聯準會將縮減購債等利空影響。展望後市，建議不同風險屬性的投資人，可以分別以投資級多元債、全球股債多元資產，以及永續投資股票型基金等，伺機掌握投資機會。

施羅德投信認為，保守／穩健型投資人宜以投資級多元債券作為核心資產。施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，隨著時序接近第四季，市場投資氛圍在股市高檔震盪下轉趨謹慎，國際資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆，加上疫情仍然不時干擾金融市場，因此建議適合作為核心部位的多元複合型債券，仍是投資重點。

王翰瑩說，今年以來，環球多元債券指數的表現超越全球債券與全球公司債，根據過去三年的歷史數據回測，50％全球股票與50％全球多元債券的指數投資組合，相較於50％全球股票與50％全球高收益債券的投資組合，不但年化報酬率更高，而且波動風險明顯較低，顯示投資人在股票投組中加入多元債券，更可以達到降低風險、提高預期報酬的有效投資，多元債券也是核心資產的良選。

另外，穩健／積極型投資人宜採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，長期來看，經濟復甦的最初加速期雖已結束，但整體經濟環境對風險性資產仍是正面，預料短期的震盪僅是股市漲多後的休息，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇，因此穩健與積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場的機會。

此外，今年以來市場持續以各區域、各產業輪動表現為主，因此投資人應選擇有機動調整部位、和對於全球都有布局的多元資產基金，才可靈活捕捉長短期不同主題、產業、國家的報酬表現。

積極型投資人，則可聚焦全球政策力挺的氣候變化投資主題或永續投資產品。施羅德投信環球氣候變化策略產品經理林良軍認為，從歐盟的「SFDR永續金融法規」和「Fit for 55」氣候減碳計畫，再加上美國總統拜登的電動車新車銷售需達50％的計畫目標，以及1兆美元氣候基礎建設法案等利多，正顯示全球邁向低碳未來和永續經濟的決心，這同時也將對股票市場產生重大影響。作為將永續概念納入基本面分析的專業經理人，透過更深入的研究，考量公司的成本、產業競爭環境、商業模式，尋找被低估的供應商跟設備製造商，或是正朝向永續創新的公司，而非選擇目前市場上的熱門企業，長期而言將能創造更大的獲利機會。

施羅德投信持續看好全球氣候變化投資以及永續投資的長期趨勢，建議投資多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題、或永續投資產品仍為投資人逢拉回即可加碼的長期投資標的。

(時報資訊)