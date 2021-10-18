受到庫存創新低，致市場供給不足的情況加劇，造成國際銅價突破萬1美元大關，也帶動期街口道瓊銅（00763U）連日大漲，今（18）日再度勁揚逾3％，突破30元大關、盤中高點來到31元，衝過前波新高，蓄勢挑戰今年5月間的盤中歷史新高31.8元。
街口投信指出，過去一周，LME銅價大漲逾7％，應聲突破1萬美元大關，最主要的原因在於全球天然氣價格飆漲，導致各國發電成本同步攀升，甚至需要採取限電措施以應對缺電問題，特別是在中國與歐洲的部分，這一情況導致當地的基本金屬冶煉廠不得不降低產能或暫停營運，對於全球基本金屬的供給無疑是一大衝擊。此外，LME銅庫存亦已來到今年6月以來的新低，這將使其供給不足的問題進一步加劇。
街口投信分析，自頁岩油的技術崛起後，天然氣即為其龐大的副產品，產量遠超過主產品原油，以致天然氣價格自0208年後一蹶不振，直至去年疫情爆發與油價崩盤後，美國頁岩油公司的股東政策發生轉變，趁國際油價大幅上漲之際，股東紛紛要求公司優先削減債務與發放股利，而不是積極擴大資本支出，這一舉措間接限制了產能的擴張，也限制了天然氣的產量，發電成本更是成為了不易解決的棘手問題，第四季的基本金屬表現可望持續受惠。
(時報資訊)
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