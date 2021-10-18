於108年在基富通平台上啟動的「好享退」全民退休自主投資實驗專案，即將於今年10月正式滿兩年，根據基富通統計，這兩年來超過4萬位國人參與這個專案，平均每位投資人累積逾20萬元。
基富通表示，「好享退」專案當初的設計為期兩年，只要兩年內紀律投資不間斷，便能享有這個專提供0申購手續費、低經理費的優惠，鼓勵民眾及早為自己做準備，專案首年推出便獲得超過4萬民眾的參與，隔年再次開放申購也獲得3.7萬民眾的加入，成為基金市場上最受到矚目的專為退休準備之基金投資。
集保暨基富通董事長林修銘表示，如今首年度加入「好享退」專案的投資人即將達當初實驗設定的兩年期滿，以當初加入的4.1萬人來看，目前約有近9成的留存率，平均每人扣款近2筆、每筆5千元，亦即這兩年來每個投資人平均累積了約有20萬以上的資金。
林修銘進一步指出，儘管第一年就投資的人即將屆臨兩年期滿，但兩年期滿並不是就不能再繼續投資，而是投資滿兩年的這些民眾，只要願意繼續投資，就可以享有終身持續申購都0手續費、低經理費的優惠，畢竟退休準備是動輒十多年，甚至對很多年輕人來說是數十年的事，經年累月下來，這些手續、經理費都是一筆不小的開銷，能省下愈多成本，就愈能反映在投資報酬上。
「好享退」不僅有數萬人參與，讓民眾以自有資金，採用定期定額、紀律投資基金的方式，為自己的退休生活做準備並帶領國內掀起一波退休準備熱潮，該專案也讓主辦單位集保結算所於今年9月及10月分別獲得「2021亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards, AREA）」與「2021 TSAA台灣永續行動獎」的肯定。
(時報資訊)
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