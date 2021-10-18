根據產險業統計資料顯示，由於有疫苗險、防疫保單網路投保1.81億的挹注，即使今年產險沒有海外旅綜險，但前三季產險網路投保前三季的金額已達17.01億元，較去年同期成長41％，並已超過去年全年業績16.81億元。

產險今年網路投保前三大項目分別是汽車險、機車險及疫苗險（法定傳染病綜合險）前三季累計網路投保金額分別是8.08億元、6.41億元以及1.82億元，此三大項網路投保金額占比已近96％。

(時報資訊)