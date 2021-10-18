鴻海集團今天上午在南港展覽館舉辦鴻海科技日活動，根據主辦單位規劃，鴻海董事長劉揚偉將先介電動巴士，裕隆執行長嚴陳莉蓮將乘坐C級距電動車進場並致詞，最後壓軸由鴻海創辦人郭台銘親駕E級距電動車入場。
鴻海今天上午在南港展覽館舉行科技日HHTD21（Hon Hai Tech Day），不到9時現場已經有媒體等候進場，9時準時媒體依序報到進場，因應COVID-19疫情防疫規定，鴻海現場嚴格遵守中央流行疫情指揮中心規定，各家媒體僅一位文字和一位攝影記者同時入場，且須事先報名並掃描主辦單位提供的QR-Code才能進場。
此次科技日鴻海也邀請多家法人代表參與，一同見證鴻海推出新款電動車和電動巴士的時刻。
新車登場活動將於10時18分開始，主要是選在郭台銘生日當日舉辦。根據消息人士透露，劉揚偉將先介紹現場舞台右側的電動巴士，接著嚴陳莉蓮將乘坐C級距電動車進場並致詞，最後壓軸由郭台銘親駕E級距電動車入場並致詞。
今年HHTD21的四大主題分別是「感受、技術、軟體、體驗」，現場將展示C級距電動車、E級距電動車與電動巴士。鴻海指出，與會者將有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域軟體、硬體平台的最新發展成果；大約10時40分鴻海將介紹三款電動車，下午現場將進行數位轉型與電動車軟體開發論壇。（編輯：潘羿菁）1101018
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